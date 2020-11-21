Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала, как проводит время на Мальдивах в компании своего загадочного любовника

Как сообщает Politeka.net, артистка, известная своей скандальной репутацией и спорными образами, опубликовала новый пост в своем Инстаграм.

Как известно, сейчас Волочкова проводит время на заграничном курорте. Отправилась она туда со своим возлюбленным, личность которого знаменитость старательно скрывает от прессы. Известно только, что она встречается с неким бизнесменом. В своем посте балерина поделилась размышлениями на эту тему.

«Когда мне задают вопрос кто мой мужчина, я на него не отвечаю вовсе. Потому что это никого не должно заботить, кроме меня. Никто не задаёт вопрос: "Какой он?".. А на этот могу ответить: Самый лучший! Любящий, добрый, открытый, сексуальный, молодой, стройный, с чувством юмора и замечательный. Поэтому мы вместе. Желаю всем таких невероятных эмоций любви и страсти!», - написала Волочкова.

Она также опубликовала новое фото. На нем пара запечатлена на пляже вечером. Судя по накрытому столу, их ждал большой ужин. Несмотря на то, что их было всего двое балерина решила выделиться экстравагантным образом. Она надела золотистое мини-платье из множества блестящих пайеток. Облегающий наряд подчеркнул все особенности ее фигуры.

Ее любовник при этом буквально спрятался за спиной балерины, приобняв ее за талию сзади так, чтобы на фото не было видно его лица. Судя по всему, он тоже не горит желанием раскрывать правду о своих отношениях.

Напомним, разбухшая Волочкова раскорячилась в опасной позе и распугала весь пляж: "Рыбы не заплывают?".

Как сообщала Politeka, Волочкова взобралась на спинку дивана в диком бикини на веревочках: тут и шпагат не нужен.

Также Politeka писала, что Волочкова в неприличном бикини засветила обвисший бюст, расшпагатившись на качели.