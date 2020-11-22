Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова продолжает заваливать свою страницу в соцсети однотипными снимками с Мальдив
Звезда отправилась отдыхать на экзотические острова, и теперь дня не проходит без того, чтобы она не насыпала порцию снимков себя любимой на фоне красивой природы, подкрепив их тегами о любви, счастье и тому подобное.
Так, совсем недавно Волочкова опубликовала очередной кадр, на котором позирует в салатовом купальнике, верх которого с трудом удерживает грудь артистки, а низ привлекает внимание уже тем, что это – микрошортики, а не микроскопический кусок ткани.
Она позирует в темных очках, которые, судя по фото и сториз, не снимает практически весь день.
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На теле балерины уже виден ровный загар, а за спиной – пальмы и белый край бассейна, окруженный зеленью.
«Краски моей жизни 🌴😊», – подписала снимок Волочкова.
Что думают по поводу фото подписчики артистки, неизвестно, поскольку комментарии она закрыла, остерегаясь тонн традиционного негатива в свой адрес.
Отметим, что в это самое время на Мальдивах вместе с мужем отдыхает прима театра Бориса Эйхмана Мария Абашова. 37-летняя заслуженная артистка РФ – родом из Украины, но уже давно живет и работает в России. Она публикует фотографии с отдыха, которые ни в какое сравнение не идут с тем, чем делится Волочкова.
Кроме подтянутого тела, идеальной физической формы, Мария показывает подписчикам природу и красоту острова, где она сейчас.
Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми.
Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций.
А еще Politeka сообщала, что разгульная Волочкова с бездонным декольте прижалась к зрелому красавцу.