Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как проводит отдых
На фото Волочкова позировала в мини-платье и черных очках. Образ Анастасия дополнила тапочками с цветочками сверху. Звезда сидела на краю бассейна, хвастаясь длинными ногами, которые протянула вперед. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Красота глазами любимого. Это прекрасное наше романтическое путешествие. Я всем желаю счастья!", - написала Анастасия под фото.
Фанаты ничего не писали в комментариях, так как Волочкова не любит критики в свой адрес, и поставили менее тысячи лайков.
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После этого балерина опубликовала еще и ролик, где звезда уже была в мини-бикини. На кадрах прогулки по волнам отчетливо виден лишний вес Волочковой и складки на животе, который она усиленно втягивает.
Сообщалось, что скандальная российская балерина Анастасия Волочкова похвалилась шпагатом в непристойном бикини прямо к пальмы.
Волочкова устроила прогулку среди тропических растений и прогулялась около пальм, хвастаясь мальдивским загаром. После этого она решила продемонстрировать в крошечном салатовом бикини свою растяжку и сделала шпагат прямо к пальме.
Мы писали, что скандально известная балерина Анастасия Волочкова отправилась на Мальдивы откуда публикует фото в бикини.
В одном из последних постов Волочкова предстала в крохотном бикини розово-черного цвета. Треугольные лоскутки ткани обтянули грудь, натянувшись под ее тяжестью.
Напомним, подвыпившая Волочкова похвасталась загорелым телом в бесстыжем бикини
А еще Politeka писала, что Волочкова в кислотном купальнике вывалила бюст посреди бассейна, распугав людей
Также Politeka сообщала, что Волочкова в кислотном купальнике вывалила бюст посреди бассейна, распугав людей