Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как проводит отдых

На фото Волочкова позировала в мини-платье и черных очках. Образ Анастасия дополнила тапочками с цветочками сверху. Звезда сидела на краю бассейна, хвастаясь длинными ногами, которые протянула вперед. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Красота глазами любимого. Это прекрасное наше романтическое путешествие. Я всем желаю счастья!", - написала Анастасия под фото.

Фанаты ничего не писали в комментариях, так как Волочкова не любит критики в свой адрес, и поставили менее тысячи лайков.

После этого балерина опубликовала еще и ролик, где звезда уже была в мини-бикини. На кадрах прогулки по волнам отчетливо виден лишний вес Волочковой и складки на животе, который она усиленно втягивает.

Сообщалось, что скандальная российская балерина Анастасия Волочкова похвалилась шпагатом в непристойном бикини прямо к пальмы.

Волочкова устроила прогулку среди тропических растений и прогулялась около пальм, хвастаясь мальдивским загаром. После этого она решила продемонстрировать в крошечном салатовом бикини свою растяжку и сделала шпагат прямо к пальме.

Мы писали, что скандально известная балерина Анастасия Волочкова отправилась на Мальдивы откуда публикует фото в бикини.

В одном из последних постов Волочкова предстала в крохотном бикини розово-черного цвета. Треугольные лоскутки ткани обтянули грудь, натянувшись под ее тяжестью.

Напомним, подвыпившая Волочкова похвасталась загорелым телом в бесстыжем бикини

А еще Politeka писала, что Волочкова в кислотном купальнике вывалила бюст посреди бассейна, распугав людей

Также Politeka сообщала, что Волочкова в кислотном купальнике вывалила бюст посреди бассейна, распугав людей



