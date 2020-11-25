Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, порадувала вечірнім кадром з новим образом

Модель ділиться новими фото досить активно, а також постійно намагається привертати увагу до себе, щоб підтримувати блог. Гюль практично кожен день показує в Instagram різні образи, які приміряє під час відпочинку.

Як видно на фото, красуня з пишними формами не переходить кордонів дозволеного, але любить демонструвати груди в глибоких декольте з оригінальними вирізами. При цьому Бахарі насилу приховує самі форми, адже розміри її бюста часто більше, ніж маленька тканина вбрання, здатна його прикрити.

У чорній сукні з тоненькими вставками з тканини і додатковим вирізом під бюстом Бахарі виглядала дуже спокусливо, а її вдалий вечірник макіяж з акцентом на очі зробив образ ще більш зухвалим.

Ось що пишуть в мережі:

"Мамасіта 🖤мммм🙌 💋 💋; 🐝" Lov3 - це королівська кров; чарівний🔥; крім чудового, це соковито❤️; підборіддя, дорога; вау Супер; бездоганний💖 💖 💖; Вау, це здається забавним; я буду чекати тебе любов; тобі не потрібно чекати, Дитинко, я тут! 😁 👀 👀 ; Ти виглядаєш приголомшливо; ти така чудова, продовжуй виглядати чудово; ого, красива і гаряча дівчинка🔥; моя богиня така сексуальна; Краса🌹».

Раніше ми писали, що дівчина довгий час показувала в соціальній мережі Instagram тільки образи з сукнями і акуратними аксесуарами і лише останнім часом трохи відійшла від свого стилю.

Тепер в її профілі можна знайти фото, на яких Гюль позує в бікіні, в незвичайній білизні з м'якої рожевої тканини і пікантні кадри, на яких Бахарі ледь приховує груди. З кожним разом фото стають все сміливіше, тому палкі фото почали також з'являтися і на фан-акаунтах.

На одному з таких знімків Гюль засвітила груди в незвичайному червоному ТОПі з вирізом, так як їй було важко приховати сам бюст шостого розміру крихітним клаптиком тканини. Для вдалої демонстрації форм Бахарі зігнулася перед об'єктивом і повернулася до нього боком.

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