Відома модель Кортні Кардаш'ян показала себе на радість фанатів

На фото Кортні позувала в шовковій накидці і топі з великим декольте. Дівчина доповнила образ маскою з підсвічуванням. Красуня виставила руки вперед, дивлячись прямо в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 600 тисяч лайків і написали коментарі:

"Кращий стимул краси", "Кращий подарунок до свята", "ти завжди виглядаєш приголомшливо", " Джо хто? Джо мама"," Кортні, ти моя улюблена Мінні"," Моя принцеса Діснея"," нехай щастя буде з тобою сьогодні і завжди, Кортні"," королева краси та догляду за шкірою"," улюблена матуся"," для чого це, поясни мені"," ти богиня, омг", " жінка-Овен! Позитивна і потужна", "звідки твій топ", "абсолютно приголомшлива" ," я люблю тебе найбільше", "чорна п'ятниця-моя найулюбленіша", "одержимий цим", " ви такі прекрасні! у любові", "неймовірна бомбита".

Повідомлялося, що знаменита американська Діва Кім Кардашьян звела шанувальників з розуму новим фатальним образом в шкірі.

На фото Кім сидить в студії, демонструючи свій новий зухвалий наряд. Так, красуня одягнена в бордову шкіряну міні-спідницю і чорний шкіряний жилет з глибоким декольте і шнурівкою на грудях.

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