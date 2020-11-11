Известная модель Кортни Кардашьян показала себя в необычном образе
На фото Кортни показала себя в юбке и топе красного цвета. Звезда сидела на полу, а волосы оставила распущенными. Красотка соблазнительно выгнулась и демонстрировала идеальные ножки, которые почти ничем не были прикрыты. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили более 500 тысяч лайков и написали комментарии:
"Люблю тебя", "Ты шикарная", "Кортни, ты моя любимая Минни", "Я люблю тебя, Кортни", "Кто еще рано", "Принцесса Диснея", "Я так сильно тебя люблю", "Ты такая красивая", "Посылаю вам много любви и ПОЛОЖЕНИЯ в вашей жизни", "это твоя парфюмерия?", "Кортни королева", "У кого-нибудь есть что-то долгое и тяжелое?", "Женщина-Овен! Положительный и мощный", "Ты все время хорошо выглядишь, этот наряд - все", "пусть счастье будет с тобой всегда", "твоя лента в последнее время буквально появляется ... ты выглядишь лучше, чем когда-либо, позитивные эмоции, ваше счастье, вау, какая королева".
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Сообщалось, что американская модель Кортни Кардашьян впечатлила поклонников, устроив ночной заплыв с подругой.
Так, на опубликованных кадрах Кортни вместе с подругой и устраивают заплыв под звездным небом, демонстрируя аппетитные формы в тесных купальниках.
«Радость удваивается другими, а печаль уменьшается вдвое», - говорится в сообщении.
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