Знаменитая модель Кортни Кардашьян показала, как наслаждается отдыхом на райском курорте в миниатюрном купальнике

Горячая представительница семейства Кардашьян поделилась новыми снимками в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, модель решила похвастаться роскошным отдыхом на пляже с пальмами и лазурной водой. Для такой обстановки загорелая красотка выбрала соответствующий наряд: на ней зеленый купальник-бикини, представляющий собой миниатюрные треугольнички ткани, которые едва прикрывают формы Кортни, а также бежевая панамка.

На первом фото красотка грациозно выходит из воды, не забывая подобрать наиболее выгодную для ее фигуры позу.

На втором же снимке можно увидеть, как Кортни с разбегу ныряет в воду вместе с сестрой Ким Кардашьян. Модель также показала, как они с фигуристой сестричкой плавали в море.

Поклонники сестер Кардашьян пришли в восторг от сочных снимков и буквально засыпали красоток лайками и комплиментами.

Ранее мы писали, что Кортни показала себя в необычном образе.

На фото Кортни показала себя в юбке и топе красного цвета. Звезда сидела на полу, а волосы оставила распущенными. Красотка соблазнительно выгнулась и демонстрировала идеальные ножки, которые почти ничем не были прикрыты.

Фанаты поставили снимку более 500 тысяч лайков.

Напомним, Кортни Кардашьян устроила ночной заплыв с подругой в тесном купальнике: «Две русалки».

Как сообщала Politeka, Кортни Кардашьян восхитила роскошными ножками, задрав юбку по максимуму: "Принцесса".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян устроила шалости на диване в бесстыжем лимонном боди: "Кортни интереснее".