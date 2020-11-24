Співачка Ані Лорак вразила різкою зміною іміджу і отримала хвилю критики за свій зовнішній вигляд

Ані Лорак, яка переїхала жити в РФ, серйозно зганьбилася після зміни образу. Справа в тому, що артистка отримала жорстку критику на свою адресу за зміну образу. Кароліна після численних уколів краси і пластики стала несхожа на саму себе, заявляють шанувальники. При цьому з новою зачіскою в її останньому кліпі зірку просто не впізнати (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Так, Сьогодні, 24 листопада на своєму YouTube-каналі артистка презентувала кліп на композицію "страждаємо і любимо", прем'єра якої відбулася в жовтні.

"Суперпрем'єра кліпу" страждаємо і любимо " - вже на моєму каналі в YouTube! 💥 💥 💥 Любов і біль, радість і печаль – все сплітається воєдино. Можливо, в цьому і є саме життя, з її дивовижними поворотами..",- написала Кароліна.

У кліпі зірка позувала в декількох образах, але саме зовнішній вигляд знаменитості і використання перуки насмішило мережу, іншим також не сподобалося одноманітність виконання і нудний мотив зйомки:

"Блін, така класна пісня, що можна було б зняти офігенний кліп.. А це нісенітниця якась...; Ммммм дивне почуття. Як вечірка в наркопритоні; схожий за стилем "твоєї улюбленої"... але навіщо??.. не цікаво і фальшиво виходить..; Так собі кліп (((пісня красива,але кліп такий не підходить; останнім часом як то ви стали губитися; терміново треба повернути ту Лорак з 2015...

Що то не те !!! Не та вже Ані Лорак !!! З її вркальнимі даними співати два притопи три прихлопа !!! І зовнішній вигляд не подобається. Ці волосся постійно на обличчя насунуті, була найкрасивіша, а тепер як наврочили!!; неактуальний..настільки заїжджений сюжет,декорації, локації..просто жах; Лорак вже не та...; Ані якось дивно собі веде з нею або боялася, щоб перука не впала; Короліна, повертайтеся додому, будь ласка)».

Раніше ми також писали, що артистка опублікувала в "сторіз" в Instagram свіжі кадри, на яких постала в мегаоткровенном вбранні, розбурхує уяву.

42-річна зірка сиділа в коричневому плетеному кріслі в міні-блузі кавового відтінку з рукавами-воланами, приспущеними на плечі. При цьому неозброєним оком помітно, що Ані не одягла ліфчик, чим привернула ще більше уваги до своїх засмаглих "динькам". Крім того, на артистці були блакитні джинси. Прямі локони, стриманий макіяж доповнили її стильний образ з ноткою пікантності.

Нагадаємо, що Ані Лорак похвалилася пікантним подарунком від Філіпа Кіркорова:"фі, як він вам не йде".

Як повідомляла Politeka, маленька дочка Ані Лорак дала фору зірковій мамі в розкішній сукні:»Вау, принцеси".

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