Певица Ани Лорак впечатлила резкой сменой имиджа и получила волну критики за свой внешний вид

Переехавшая жить в РФ Ани Лорак серьезно опозорилась после смены образа. Дело в том, что артистка получила жесткую критику в свой адрес за смену образа. Каролина после многочисленных уколов красоты и пластики стала непохожа на саму себя, заявляют поклонники. При этом с новой прической в ее последнем клипе звезду просто не узнать (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Так, сегодня, 24 ноября на своем YouTube-канале артистка презентовала клип на композицию "Страдаем и любим", премьера которой состоялась в октябре.

«Суперпремьера клипа «Страдаем и любим» – уже на моём канале в YouTube! 💥💥💥 Любовь и боль, радость и печаль – все сплетается воедино. Возможно, в этом и есть сама жизнь, с ее удивительными поворотами..», - написала Каролина.

В клипе звезда позировала в нескольких образах, но именно внешний вид знаменитости и использование парика насмешило сеть, другим также не понравилось однообразность исполнения и скучный мотив съемки:

«Блин, такая классная песня, что можно было бы снять офигенный клип.. А это чушь какая-то...; Ммммм странное чувство. Как вечеринка в наркопритоне; Похож по стилю «Твоей любимой»... но зачем??.. не интересно и фальшиво получается..; Так себе клип((( песня красивая,но клип такой не подходит; в последнее время как то вы стали теряться; Срочно надо вернуть ту Лорак из 2015...

Что то не то !!! Не та уже Ани Лорак !!! С ее вркальными данными петь два притопа три прихлопа !!! И внешний вид не нравится. Эти волосы постоянно на лицо надвинуты, Была самая красивая, а теперь как сглазили!!; неактуальная..настолько заезженный сюжет, декорации,локации..просто ужас; Лорак уже не та...; Ани как-то странно себе ведет с ней или боялась, чтобы парик не упал; Королина, возвращайтесь домой, пожалуйста)».

Ранее мы также писали, что артистка опубликовала в "сториз" в Инстаграм свежие кадры, на которых предстала в мегаоткровенном наряде, будоражащем воображение.

42-летняя звезда сидела в коричневом плетеном кресле в мини-блузе кофейного оттенка с рукавами-воланами, приспущенными на плечи. При этом невооруженным глазом заметно, что Ани не надела лифчик, чем привлекла еще больше внимания к своим загорелым "дынькам". Кроме того, на артистке были голубые джинсы. Прямые локоны, сдержанный макияж дополнили ее стильный образ с ноткой пикантности.

Напомним, что Ани Лорак похвасталась пикантным подарком от Филиппа Киркорова: "Фи, как он вам не идет".

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Ани Лорак дала фору звездной маме в роскошном платье: «Вау, принцессы».

Также Politeka писала, что счастливая Лорак обтянула животик, рассекретив изменения в фигуре: "Фоткал Лазарев"