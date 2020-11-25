Відома модель Гюль Бахарі показала себе і розповіла про очікування

На фото Гюль позувала в темному вбранні з корсетною частиною. На ногах наряд був прозорим і можна оцінити пружні стегна дівчини. Велике декольте не змогло приховати пишні груди Бахарі, але красуню це не бентежило. Зірка зібрала волосся у вузол, стоячи біля панорамного вікна. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я не буду чекати тебе", - написала Бахарі під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Чудова", "смачні"," вишукана краса, зауваження, елегантність, Приголомшлива, чудова", " Добрий вечір, красиві, такі красиві, Ви на водійському сидінні. Якби був я, я був би не так вже й далеко. Залишайся в безпеці, чудова", "дуже багаті і красиві ці принцеси Божі", "На добраніч, красуня з Мексики"," ти богиня, моя королева", " Приголомшлива дівчинка !".

Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі, похвалилася формами у відвертому костюмі.

Гюль цього разу показала пишні груди без білизни. Модель одягла салатові топік і спідничку. Перший був настільки малий, що з нього мало не вивалювалися груди. До слова, бюст оголився, але при цьому, тканина приховала від очей найпотаємніше.

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