Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, похвалилась стильным образом в горчичном костюме

Популярная модель эпатирует публику появлениями в ресторанах и клубах каждый раз в новом образе. Пышнотелая модель любит хвастаться яркими и весьма смелыми нарядами, так как обладает необычной внешностью и моет показать достоинства без смущения на камеру.

Гюль на одном из своих классических фото взбудоражила видом неестественно тонкой талии в сочетании с огромными бедрами и бюстом шестого размера. При этом ее образ в горчичном костюме, состоящем из топа со спущенными рукавами с глубоким декольте, а также юбки-карандаша с завышенной талией не оставил поклонников равнодушными.

Вот как реагируют пользователи в сети на пикантный образ Бахари:

«Я не вижу здесь зла, детка! 😁👀; ты такая красивая, девочка, вернись? ❤; Genie vibes 🧞‍♀️ 😍; Удивительно 🤩🤤🔥🔥🔥; Красиво❤️❤️; желтый тебе подходит😍👏😉; Великолепно😍 пора увидеть больше😍; Королева 🥵; Красиво 💗💗; Хорошее фото; Красотка! 🔥💘🍷; Очень красиво🔥🔥🔥; Я хочу увидеть больше; Такая чистая кожа; так великолепно❤️; Ты какой-то соблазнительный комок, а взгляд вау; Guao que Belleza mami hermosa 🔥🤤😋; почему мне кажется, что это не конец».

Ранее мы писали, что девушка каждый день делится разными фото и видео в разделе Стори, но в самом профиле показывает лишь лучшие образы, в которых она появлялась в последнее время.

Так, на одном из таких фото девушка показала стильное платье насыщенного бордового цвета с неприлично-глубокими вырезами на бюсте и бедрах. Из-за асимметричного дизайна с одной стороны Гюль оказалась едва прикрыта тонкой тканью с завязками на талии.

Причем благодаря удачной позе Бахари смогла подчеркнуть тонкий стан и пышные бедра, едва прикрытые клочком ткани. Сама модель была повернута полубоком и таким образом скрыла бюст от внимания фанатов, но взамен показала другие достоинства.

Напомним, турецкая Кардашьян впечатлила размерами «дынек» в красном бархате

Также Politeka писала, что турецкая Кардашьян в тесном топе пленила сочными формами, видно все

А еще Politeka сообщала, что пышногрудая турецкая Кардашьян посветила добром в облегающем наряде в сетку