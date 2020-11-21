Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя и рассказала о жизни

На фото Гюль позировала в необычном боди, которое совсем не закрыло пышную пятую точку. Волосы красотка собрала в косу, а сама сидела на коленках на диване. Бюст прямо вырывался из тугого наряда, но Бахари это совсем не смущало. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Пусть каждый сглаз в твоей жизни ослепнет", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты выглядишь красиво", "Подпись. Ищу", "Всегда красивая англо-индо-принцесса", "Выглядит очень удобно", "Абсолютно красота", "Ты делаешь жизнь прекрасной", "Как это называется, младенец?", "Я не вижу здесь зла, детка!", "Прикрепите это, если любите своих поклонников", "ты такая красивая, девочка, вернись?", "Вы, несомненно, самая сексуальная женщина, которую я видел".

Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари похвасталась смелым образом во время отдыха.

Так, на одном из таких фото девушка показала стильное платье насыщенного бордового цвета с неприлично-глубокими вырезами на бюсте и бедрах. Из-за асимметричного дизайна с одной стороны Гюль оказалась едва прикрыта тонкой тканью с завязками на талии.

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