Відома модель Кайлі Дженнер показала себе і розповіла про свої справи
На фото Кайлі позувала біля панорамного вікна в спокусливому купальнику. Він був закритим, але на животику був присутній великий розріз. Волосся Дженнер залишила розпущеним. Красуня взялася за них однією рукою, а другу виставила вперед. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Все добре", - підписала фото дівчина.
Фанати поставили мільйони лайків і написали коментарі:
Фігуриста "наречена" Харламова задерла ногу і звела з розуму розкутими позами без білизни: "Бажання приголубити..."
Розкрита причина раку у Заворотнюк, яка порвала всі зв'язки з подругами: "Вона сама вже зрозуміла, що..."
Безсоромна Анджеліна Джолі ледь не впустила бюст з екстремального декольте: "Яка кішечка"
Мейхер після дочок привела на "Танці з зірками" 18-річного сина, Горбунов не змовчав: "Дядько з вусами"
"Залишайтеся сильними", "Я не буду дихати, поки ти мені не відповіси", "Зозуля", "і кит в море", "Мама Кайлі", "дивлячись в дзеркало, як", "добре, але ніхто не запитав", "Ви всі чули цю нову карту", "Супер королева", "мабуть, це занадто жарко", "Моя дружина", "хто тебе там бачить, Кайлі", "серйозно, ЧУДОВА королева", "тебе фотографували", "зараз зима, а тобі жарко", "вони змушують її виглядати так, ніби у неї величезні груди".
Повідомлялося, що відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер захопила своїми обсягами в облягаючому платті.
Цього разу модель похвалилася формами в обтягуючій сукні, під якою, ймовірно, не було білизни. Кайлі розстебнула кілька гудзиків, щоб надати знімку ще більшої відвертості: "сама пристрасть".
Нагадавши, спекотна Кайлі Дженнер в обтягуючій сукні показала кожен вигин фігури без білизни
А ще Politeka писала, що Кайлі Дженнер не залишила місця для фантазії в прозорій сукні
Також Politeka повідомляла, що пристрасна Кайлі Дженнер пробудила апетит своїми солодкими "ягідками" в мікро-бікіні