Відома модель Кайлі Дженнер показала себе і розповіла про свої справи

На фото Кайлі позувала біля панорамного вікна в спокусливому купальнику. Він був закритим, але на животику був присутній великий розріз. Волосся Дженнер залишила розпущеним. Красуня взялася за них однією рукою, а другу виставила вперед. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Все добре", - підписала фото дівчина.

Фанати поставили мільйони лайків і написали коментарі:

"Залишайтеся сильними", "Я не буду дихати, поки ти мені не відповіси", "Зозуля", "і кит в море", "Мама Кайлі", "дивлячись в дзеркало, як", "добре, але ніхто не запитав", "Ви всі чули цю нову карту", "Супер королева", "мабуть, це занадто жарко", "Моя дружина", "хто тебе там бачить, Кайлі", "серйозно, ЧУДОВА королева", "тебе фотографували", "зараз зима, а тобі жарко", "вони змушують її виглядати так, ніби у неї величезні груди".

Повідомлялося, що відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер захопила своїми обсягами в облягаючому платті.

Цього разу модель похвалилася формами в обтягуючій сукні, під якою, ймовірно, не було білизни. Кайлі розстебнула кілька гудзиків, щоб надати знімку ще більшої відвертості: "сама пристрасть".

Нагадавши, спекотна Кайлі Дженнер в обтягуючій сукні показала кожен вигин фігури без білизни

А ще Politeka писала, що Кайлі Дженнер не залишила місця для фантазії в прозорій сукні

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