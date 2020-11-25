Відома модель Кім Кардаш'ян показала себе в незвичайному вигляді

На фото Кім позувала в білому купальнику на мотузочках. Красуня сиділа на колінах, зручно влаштувавшись на матраці. Зірка виставила бюст вперед, а волосся зібрала в косу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Відображення", - написала красуня під фото.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Люблю це"," якщо вам цього ще ніхто не сказав, вас люблять", "я оголюю кожного, хто слідує за мною", "Привіт, мамочка", "Ти королева"," я прагну бути схожою на тебе, Кім"," пожежники не радять на це дивитися«, " Привіт, мила, як ти сьогодні?", "Моя любов кожен день", "Доброго ранку", "піди королева", "Казкова Діва", "Гаряча Матуся", "Бомба уповільненої дії", "Кім, це картинка дуже гаряча", "мрія будь-якого чоловіка, дитинко".

Повідомлялося, що російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардаш'ян, показала свої достоїнства в сукні з вирізами.

У такому вигляді пишногруда знаменитість пройшлася по вулиці. Бюст без білизни чи не вистрибував з такого відвертого вбрання.

В очі кидається нереалістично тонка талія і пишні стегна.

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