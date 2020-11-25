Відома модель Кім Кардаш'ян показала себе в незвичайному вигляді
На фото Кім позувала в білому купальнику на мотузочках. Красуня сиділа на колінах, зручно влаштувавшись на матраці. Зірка виставила бюст вперед, а волосся зібрала в косу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Відображення", - написала красуня під фото.
Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:
Фігуриста "наречена" Харламова задерла ногу і звела з розуму розкутими позами без білизни: "Бажання приголубити..."
Періс Хілтон блиснула своєю головною розкішшю в міні-сукні з декольте до пупка: "Блискуча"
Нова "ВІА Гра" переборщила з пристрастю в маєчках і шортиках, суперечливі кадри: "Меладзе час зав'язати"
Розпусна Дженніфер Лопес без ліфчика і з новою зачіскою приголомшила змінами в зовнішності: "Боже мій..."
"Люблю це"," якщо вам цього ще ніхто не сказав, вас люблять", "я оголюю кожного, хто слідує за мною", "Привіт, мамочка", "Ти королева"," я прагну бути схожою на тебе, Кім"," пожежники не радять на це дивитися«, " Привіт, мила, як ти сьогодні?", "Моя любов кожен день", "Доброго ранку", "піди королева", "Казкова Діва", "Гаряча Матуся", "Бомба уповільненої дії", "Кім, це картинка дуже гаряча", "мрія будь-якого чоловіка, дитинко".
Повідомлялося, що російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардаш'ян, показала свої достоїнства в сукні з вирізами.
У такому вигляді пишногруда знаменитість пройшлася по вулиці. Бюст без білизни чи не вистрибував з такого відвертого вбрання.
В очі кидається нереалістично тонка талія і пишні стегна.
Нагадавши, спокуслива Кім Кардашьян топлес показала щедрі подарунки природи
Також Politeka писала, що пустотлива Кім Кардашьян засвітила свою шикарну сестричку без одягу
А ще Politeka повідомляла, що неперевершена Кім Кардашьян ледь вмістила пишний бюст у вузенький топ