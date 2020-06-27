Знаменитая Ким Кардашьян показала свою звездную сестру Хлои без одежды

В день рождения своей сестры Хлои известная звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян не могла не поделиться поздравлениями в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, звезда поделилась фотографией Хлои, на которой та позирует в гримерке. При этом на ней нет одежды: модель прикрыта только полотенцем. Хлои держит руки над головой, пока над ней работает визажист.

«С Днем Рождения самую красивую душу! Спасибо за то, что ты всегда такая позитивная и заботливая! Ты такая верная и заботишься обо всех вокруг. Твой свет горит, и я так горжусь, что я твоя сестра. Я всегда буду любить тебя!», - трогательно написала Ким.

Менее чем за час пост красотки собрал более 600 тысяч лайков, а также тысячи комментариев с поздравлениями для ее сестры.

До этого мы писали, что Ким предстала в нежном образе. На снимке знаменитость предстала в розовом топе с пикантным вырезом в районе груди. Верх обтянул сочную грудь, которая выглянула из разреза. Длинные узкие рукава обтянули руки модели.

Ким надела узкую юбочку в цвет топа, выделившую ее пышные бедра, благодаря которым она и прославилась.

Пышные формы, тонкая талия и идеальные бедра - все это подчеркнул наряд и Кардашьян выглядит великолепно.

Напомним, непревзойденная Ким Кардашьян едва вместила пышный бюст в узенький топ.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян с невинным видом вывалила огромный размер на камеру.

Также Politeka писала, что сестричка Кардашьян изменилась до неузнаваемости, фото до и после: «Хирург молодец».