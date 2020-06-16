Американская телезвезда, бизнесвумен и модель Ким Кардашьян предстала в нежном образе 

Красотка умеет выбирать наряды, которые подчеркивают ее формы и при этом остается, можно сказать, невинными, пишет Politeka.net

На снимке знаменитость предстала в розовом топе с пикантным вырезом в районе груди. Верх обтянул сочную грудь, которая выглянула из разреза. Длинные узкие рукава обтянули руки модели. 

Ким надела узкую юбочку в цвет топа, выделившую ее пышные бедра, благодаря которым она и прославилась. 

Пышные формы, тонкая талия и идеальные бедра - все это подчеркнул наряд и Кардашьян выглядит великолепно. 

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Красотка завершила образ серьгами в виде дельфина. Тонкая косичка выглянула из-за спины. 

Ким смотрела в камеру из-под пышных ресниц, ее губы были подчеркнуты розовым блеском. 

В посте звезда рассказала о бренде трикотажной одежды, который ей нравится. 

За 12 часов пост собрал около двух миллионов лайков и много комментариев. Пользователи сети были в восхищении от красотки и написали ей массу комплиментов. 

Напомним, Ким Кардашьян позировала у себя в гардеробе, усевшись на мягкий диван. 

Утягивающее боди идеально подчеркнуло прелести звезды. Нельзя не заметить пышную грудь, тонкую талию, и красивые бедра.

К тому же Ким надела босоножки на шпильке и платформе.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян опубликовала фото, представ в компании матери Крис Дженнер и сестер Кортни и Хлои.

В подписи звезда призналась, что этот праздник состоялся несколько недель назад и стал первым разом с начала самоизоляции, когда она собралась с небольшой группой людей.

Напомним, Ким Кардашьян покрутила перед камерой самым аппетитным местом в дерзком мини

А еще Politeka писала, что Ким Кардашьян забыла о белье и чуть не выронила "близняшек" из декольте

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