Американская светская львица Ким Кардашьян похвасталась роскошными формами в одном топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на опубликованном снимке Кардашьян позирует в окружении стилистов, демонстрируя роскошные формы в крохотном топе. При этом двое мужчин пытаются прихорошить ее перед новой фотосессией.

А на другом снимке показаны духи от Кардашьян, сделанные по аналогии ее форм. Как можно заметить, флакон сделан в достаточно пикантном виде.

«Сейчас вывалятся», «это что-то нереальное», «сейчас с ума сведешь», «роскошное тело! Бомбезная», «икона – что еще сказать», - пишут они.

До этого мы писали, что знаменитая американская светская львица Ким Кардашьян рассказала о своем первом за последнее время выходе в люди и покорила новым откровенным образом.

В своем Инстаграм Ким рассказала о том, как семейство Кардашьян отпраздновало день рождения бывшего мужа ее сестры Кортни – бизнесмена Скотта Дисика.

Судя по фотографиям, празднование прошло относительно скромно и в семейном кругу. Так, на снимках Ким можно заметить в компании самого именинника, ее матери Крис Дженнер и сестер Кортни и Хлои.

В подписи к снимкам Кардашьян призналась, что этот праздник состоялся несколько недель назад и стал первым разом с начала самоизоляции, когда она собралась с небольшой группой людей. По ее словам, с одной стороны она чувствовала себя замечательно, однако с другой ей было немного страшно.

Напомним, фигуристая Ким Кардашьян похвасталась интимными кадрами в объятиях Канье Уэста.

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер соблазнила идеальным телом в одной лишь сеточке: "Повеяло страстью".

Также Politeka писала, что сочная Ким Кардашьян посветила прелестями в пушистом костюме.