Відомий рсійський композитор та колишній свекор Алли Пугачової Володимир Пресняков-старший вирішив присвятити вірші своїй дружині, з якою живе у шлюбі вже 54 роки

Як передає Politeka, відповідні рядки Пресняков запостив на своїй сторінці у соцмережі.

Втім, вірші для Олени Преснякової вийшли не зовсім романтичними, на що звернули увагу підписники композитора.

Пройдуть роки, ти станеш суворішою,



Почнеш лисіти, саме собою,



Але ти мені лиса дорожче



Кучерявої дівчини будь-якої!

В коментарях до публікації Володимира розкритикували за таку "гірку правду" у віршах та порадили не зачитувати цього витвору коханій.

"Дуже оптимістичний вірш", "Що це Ви таке напрідумалі? Тільки дружині не читайте це словоблуддя, будь ласка", "Сенс вірша дуже зрозумілий, але не зовсім зефірний", - пишуть в коментарях.

Однак сам Пресняков-старший запевнив, що саме такий гумор і зробив міцнішою їхню пару.

"Надійка, та ось саме з такими жартами-примовками і живемо вже 54 року. Не впевнений, що так вийшло б без цього", - написав він у відповідь на один з коментарів.

Нагадаємо, що Олена Преснякова спокусила пружностями, що видніються через тонку тканину:"все більше люблю...".

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