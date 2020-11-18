Фото з особистого архіву Примадонни Алли Пугачової заінтригувало соцмережі

Несподіваний знімок був опублікований в Instagram-акаунті, який присвячений життю російської примадонни.

На фотографії видно, що маленька Алла Пугачова стоїть в компанії молодшого брата Євгена і батьків.

"На численні прохання продовження "Алла Пугачова. Історія". Не забудь поставити лайк", - сказано в підписі до архівного знімка.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і побачили на знімку копію дочки Алли Пугачової Лізи. Інші ж коментатори відзначили, що її онук Микита Пресняков дуже схожий на прадіда Бориса.

"Виявляється Микита копія прадіда", " Боже мій))) як приємно зараз було дізнатися, що коріння Алли Борисівни з Пермського краю))) о, моя велика, мала Батьківщина", " чудова фотографія і спогади! Як Аллочка лялечку тримає дбайливо і красиво! Щоб і вона у всій красі вийшла", "Люблю дивитися старі фотографії", "Ой, це ж Ліза", " з такою любов'ю про батьків, чекаємо продовження...", "А мені здається Микита на прадіда схожий...лобова частина обличчя, очі...", "Як схожий Микита на прадідуся"," красиві, мама просто супер"," Лізочка дуже схожа з маленькою Аллочкою", "Маленька дівчинка це Алла, Ліза дуже схожа на маму в дитинстві", "так, Єлізавета - мамина копія", " це тільки мені здається або реально Гаррі схожий на брата Алли Борисівни? Питання чисто риторичне. Бажаючих посперечатися або написати що-небудь негативне, прошу не обтяжувати себе. І мене теж", - написали вони в коментарях.

Раніше ми розповідали, як Ліза Галкіна підкорила шанувальників Алли Пугачової і Максима Галкіна своєю чарівністю.

На фото Ліза позує в домашній обстановці. Дівчинка сидить в кріслі в милій Білій кофтині і з зібраними в хвіст волоссям. Ліза кокетливо повернула голову і мило посміхається в камеру, як справжня модель.

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