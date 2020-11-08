Невістка Алли Пугачової, російська модель Олена Краснова (Преснякова) блиснула ідеальною зовнішністю

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала свіже фото, на якому позувала в зимовому одязі. Дівчина була одягнена в джинси з високою посадкою, світлий светр, який ніжно обтягнув її пружне молоде тіло. Особливу увагу привернув бюст моделі, який обтягнула тонка тканина. Склалося враження, що Краснова не стала надягати під светр білизну. Зимовий образ вона доповнила об'ємним теплим пуховиком.

«З часом все більше люблю проводити час за містом в колі найближчих людей. Затишні вечори біля багаття, пісні під гітару, прогулянки на свіжому повітрі, йога - все це моя медитація", - підписала фото зірка.

Під постом дружини Микити Преснякова залишили багато приємних відгуків.

"Боже ви така красива, ваші риси обличчя, ваша зовнішність просто вогонь. Фото можу дивитися годинами!", "Красиво", «це топ», "любов", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Олена Преснякова поділилася гарячим кадром, на якому була зображена в розкішному готелі. На дівчині був надітий незвичайний наряд з напівпрозорою тканиною на грудях, руках і шиї. Преснякова доповнила образ золотими ланцюгами на шиї і невеликою сумочкою.

Нагадаємо, що Олена Преснякова викликала острах незвичайним вбранням в пустелі: "що за парашут?!".

Як повідомляла Politeka, Олена Преснякова застрибнула на машину і заворожила глибоким декольте: "Офігеть, красуня".

Також Politeka писала, що Олена Преснякова влаштувала витівки прямо на капоті авто: "яка ти довгонога".