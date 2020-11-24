Известный рсийский композитор и бывший свекор Аллы Пугачевой Владимир Пресняков-старший решил посвятить стихи своей жене, с которой живет в браке уже 54 года
Как передает Politeka, соответствующие строки Пресняков запостил на своей странице в соцсети.
Впрочем, стихи для Елены Пресняковой получились не совсем романтичными, на что обратили внимание подписчики композитора.
Начнёшь лысеть, само-собой,
Но ты мне лысая дороже
Кудрявой девушки любой!
В комментариях к публикации Владимира раскритиковали за такую "горькую правду" в стихах и посоветовали не зачитывать этого произведения любимой.
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"Весьма оптимистичный стих", "Что это Вы такое напридумали? Только жене не читайте это словоблудие, пожалуйста", "Смысл стиха очень ясный, но не совсем зефирный", - пишут в комментариях.
Однако сам Пресняков-старший заверил, что именно такой юмор и сделал крепче их пару.
"Наденька, да вот именно с такими шутками-прибаутками и живем уже 54 года. Не уверен, что так получилось бы без этого", - написал он в ответ на один из комментариев.
Напомним, что Елена Преснякова соблазнила виднеющимися через тонкую ткань упругостями: "все больше люблю...".
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