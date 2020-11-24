Известный рсийский композитор и бывший свекор Аллы Пугачевой Владимир Пресняков-старший решил посвятить стихи своей жене, с которой живет в браке уже 54 года

Как передает Politeka, соответствующие строки Пресняков запостил на своей странице в соцсети.

Впрочем, стихи для Елены Пресняковой получились не совсем романтичными, на что обратили внимание подписчики композитора.

Пройдут года,ты станешь строже,



Начнёшь лысеть, само-собой,



Но ты мне лысая дороже



Кудрявой девушки любой!

В комментариях к публикации Владимира раскритиковали за такую "горькую правду" в стихах и посоветовали не зачитывать этого произведения любимой.

"Весьма оптимистичный стих", "Что это Вы такое напридумали? Только жене не читайте это словоблудие, пожалуйста", "Смысл стиха очень ясный, но не совсем зефирный", - пишут в комментариях.

Однако сам Пресняков-старший заверил, что именно такой юмор и сделал крепче их пару.

"Наденька, да вот именно с такими шутками-прибаутками и живем уже 54 года. Не уверен, что так получилось бы без этого", - написал он в ответ на один из комментариев.

Напомним, что Елена Преснякова соблазнила виднеющимися через тонкую ткань упругостями: "все больше люблю...".

Как сообщала Politeka, возмужавший сын Орбакайте показал кадр из ванной, фанаты не сдержались: "Никита красавец".

Также Politeka писала, что Никита Пресняков срочно обратился за помощью с поиском новой семьи: "приезжайте знакомиться...", фото.