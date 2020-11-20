Микита Пресняков шукає дбайливих батьків для маленького "друга"

Така публікація з'явилася в особистому мікроблозі Instagram.

Так, Син Христини Орбакайте опублікував пост з метою знайти турботливу сім'ю для молодого собаки на прізвисько Лапка.

За його словами, раніше вона була бродячою, але зараз тимчасово живе у вольєрі, тому перед приходом зими Микита Пресняков вирішив знайти їй дбайливих батьків.

"Від природи у неї клишоногість на передніх лапках. Але це їй не заважає стрибати і носитися як куля. Можна зробити операцію, а можна прожити щасливе життя і з такими лапами. У це навіть є деякий шарм. Лапка знаходиться в ближньому Підмосков'ї. Приїжджайте знайомитися. Лапка всім дуже рада", - написав онук Алли Пугачової у своєму мікроблозі.

Пресняков-молодший попередив, що Лапка не віддається на ланцюг або в будку і додав, що деформація суглобів ніяк не впливає на здоров'я доброї собаки.

"Всім, хто сумнівається, хочу повідомити, що у Лапки зі здоров'ям все добре, і деформація суглобів ніяк не впливає на її загальне здоров'я!",- резюмував син Христини Орбакайте і опублікував кілька знімків Лапки.

"Яка Лапка, Шкода я не можу взяти", "Микита, спасибі, тобі добра", "Лапушка, моя собачка теж подобриш, вже 10років з нами, любіімая", "навіть якщо не знайдуться,хто поруч і бачить цього пса,погодуйте" "мила Крихітка! Удачі тобі, будь ласка!", "Нехай знайдеться хороший господар, який буде любити", "шкода так", "сподіваюся є люди, які не побояться відповідальності і візьму, ви потім опублікуйте, чи знайшовся господар лапці", "дуже шкода що люди викидають собак, завжди душа болить за них", "Микита, ви і ваша дівчина, такі справжні, без зайвого лиску. Така рідкість", - написали фанати в коментарях.

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У себе в Instagram Пресняков опублікував фото, на якому обидва артисти стояли у футболках, демонструючи свої численні тату на тілі. Микита стояв спереду, а Володимир ззаду. Вже зараз 29-річний Микита набагато вище свого 52-річного батька.

Пресняков не став підписувати фото, але шанувальники влаштували бурхливе обговорення під постом.

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