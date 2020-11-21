Старший син Христини Орбакайте і онук Алли Пугачової Микита Пресняков порадував фанатів новою фотографією і зробив визнання

Як передає Politeka.net, свіжа публікуючи з'явилася на сторінці знаменитості в Instagram.

29-річний Микита Персняков прзнався, що дуже рідко публікує нові фотографії і ось на радість фанатів, він-таки зважився показати себе коханого.

На знімку зірка позує у футболці у себе у ванній кімнаті. Артист став перед дзеркалом, навів камеру і відобразив себе. А в підписі до кадру він повідомив, що незабаром вийде його новий відеокліп, який вони вже відзнімали.

"Я так часто пропадаю, але так яскраво з'являюся" (copyrighted by @kristina_si)

Чувачечечки, наш кавер на Motlëy Crüe-Home Sweet Home готовий! І відос ми зняли охренітельний! Чекайте, скоро буде!)))», - написав Микита.

Фолловери не пройшли повз і вже відреагували на новий знімок музиканта.

"Микита тобі йде борода і вуса!😍 ", "Ураа, чекаємо", " У вас такі сумні очі. Завжди.........😥 ", "Микита! Ти що такий сумний! Зайка не сумуй! Ти крутий!", "Микита красень" - пишуть в мережі.

Раніше ми розповідали, що Микита Пресняков не зміг перевершити свого зоряного батька.

У себе в Instagram Пресняков опублікував фото, на якому обидва артисти стояли у футболках, демонструючи свої численні тату на тілі. Микита стояв спереду, а Володимир ззаду. Вже зараз 29-річний Микита набагато вище свого 52-річного батька.

Пресняков не став підписувати фото, але шанувальники влаштували бурхливе обговорення під постом.

Нагадаємо, що у сім'ї онука Алли Пугачової вперше показали довгоочікуваного малюка

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