Популярна українська співачка Настя Каменських здивувала разючими змінами зовнішності

Як повідомляє Politeka.net, про це пишуть у коментарях до нових кадрів красуні в Instagram.

Каменських опублікувала свіже відео, на якому зображена в короткому білосніжному топі з глибоким декольте. Можна помітити, що артистка сильно схудла.

Користувачі Мережі засипали компліментами улюблену артистку.

"Яка ж ти красива», «щось ви дуже схудли», «красуня», «Настя, яка ти худенька стала 👍❤️ Здоров'я тобі❤️», "красуня Настя",-пишуть в коментарях.

У той же час не всі змогли відразу дізнатися Каменських.

«На секунду подумав, що Седокова", - пишуть в коментарях.

Співачка Анна Седокова

Відзначимо, вже протягом декількох місяців Настя Каменських мотивує своїх передплатників в "Інстаграме" харчуватися правильно і вести здоровий спосіб життя. Каменських навіть проводила тренування в прямому ефірі.

Серед правил, які допомагають артистці тримати себе у формі - обов'язковий сніданок, багато води, відмова від солодощів і режим сну.

Нагадаємо, Потап заговорив про почуття до Каменських.

Як повідомляла Politeka, засмагла Каменських в білосніжному купальнику показала, чим підкорила Потапа.

Також Politeka писала, що бліда Каменських в домашньому костюмчику спантеличила закатованим виглядом.