Популярна українська співачка Настя Каменських здивувала разючими змінами зовнішності
Як повідомляє Politeka.net, про це пишуть у коментарях до нових кадрів красуні в Instagram.
Каменських опублікувала свіже відео, на якому зображена в короткому білосніжному топі з глибоким декольте. Можна помітити, що артистка сильно схудла.
Користувачі Мережі засипали компліментами улюблену артистку.
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"Яка ж ти красива», «щось ви дуже схудли», «красуня», «Настя, яка ти худенька стала 👍❤️ Здоров'я тобі❤️», "красуня Настя",-пишуть в коментарях.
У той же час не всі змогли відразу дізнатися Каменських.
«На секунду подумав, що Седокова", - пишуть в коментарях.
Співачка Анна Седокова
Відзначимо, вже протягом декількох місяців Настя Каменських мотивує своїх передплатників в "Інстаграме" харчуватися правильно і вести здоровий спосіб життя. Каменських навіть проводила тренування в прямому ефірі.
Серед правил, які допомагають артистці тримати себе у формі - обов'язковий сніданок, багато води, відмова від солодощів і режим сну.
Нагадаємо, Потап заговорив про почуття до Каменських.
Як повідомляла Politeka, засмагла Каменських в білосніжному купальнику показала, чим підкорила Потапа.
Також Politeka писала, що бліда Каменських в домашньому костюмчику спантеличила закатованим виглядом.