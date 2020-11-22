Певица Настя Каменских всколыхнула публику новыми фото и откровением
Как передает Politeka.net, 33-летняя артистка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в к свитере и штанах лососевого оттенка и белой ветровке, стянутой на талии.
Необычно видеть Настю в таком простом, "домашнем", образе - счастливую и естественную. Куда делись бесстыдные наряды?
Девушка широко улыбалась, застыв на фото в момент шага. Настя театрально взмахнула руками, изображая "легкую походку".
"Диапазон настроения на выходных - утренняя умиротворенность ➡️ радость от классной прогулки в обед ➡️ и настоящее счастье от вечера с самыми близкими людьми дома ❤️☺️ А как прошёл этот день у вас? Расскажите 😛", - поделилась в подписи Каменских.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Вай мама кто эта🤩🤩🤗"
"Аааа! Настя! Сколько жизни❤️❤️❤️"
"Очаровательная, принцеска😻😻"
"вот вкусняшка наша выдвинулась!!!!"
"Наряд необычный, но именно тебе идёт всё)))))"
"якийсь дуже лінивий день"
"Такая всегда веселенькая бодренькая👍👍😘свеженькая. приятно посмотреть"
Ранее мы сообщали, Каменских, которая в последнее время пропагадирует спорт и правильное питание, похвасталась фигурой.
Звезда предстала на фото в черных стрингах, натянутых высоко на бедра, и короткой футболке белого цвета. Невозможно налюбоваться красотой четких линий Настиных прелестей - не зря певица потеет в спортзале.
"Девочки, признавайтесь, вы тоже после каждой тренировки бежите к зеркалу, чтобы посмотреть, как круто подкачались за один раз?", - подписала фото артистка.
Напомним, Потап заговорил о чувствах к Каменских
Как сообщала Politeka, загорелая Каменских в белоснежном купальнике показала, чем покорила Потапа.
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