Дочка відомої української співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман показала себе і розповіла про світ

На фото Соня здалася в світлому топі, який настільки обтягнув пружний бюст, що він прямо випирав з наряду. Образ Кіперман доповнила стильними окулярами, які можна побачити на одному з кадрів. Дочка Брежнєвої посміхалася і закрила очі від задоволення. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Світ настільки малий, що поки цього не буде", - підписала фото красуня.

Фанати, включаючи Віру Брежнєву, поставили майже 700 лайків і написали коментарі:

"З Росії з любов'ю", " Прекрасна Соня! дуже красива!", "Поки цього не буде", "шикарна", "Люблю тебе", " LOL, що? Ти чудово виглядаєш".

Повідомлялося, що 19-річна дочка української співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман вразила розкішною фігурою на відпочинку цього літа.

"Сумую за літом", - коротко говориться в підписі до публікації в соціальних мережах, де красуня веде блог.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Кіперман позує, лежачи в тісному топі і міні-шортах, демонструючи бездоганну фігуру.

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