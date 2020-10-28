Дочь украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман восхитила поклонников, подразнив их упругими формами
Снимки знаменитость опубликовала в Instagram, передает Politeka.
«Ты хочешь часть меня», - говорится в сообщении.
Уточним, что на кадрах Киперман элегантно дефилирует на камеру в майке с декольте и белоснежной юбке. При этом красотка посылает на камеру воздушный поцелуй.
Однако ответить звезде ее поклонники не смогли, поскольку ролик Киперман решила выбросить у себя в Stories.
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Как сообщалось до этого, что дочь известной певицы Веры Брежневой Соня Киперман показала себя и рассказала о солнце
На фото красотка позировала в темном бикини. Звезда лежала на столе и соблазнительно выгнулась, демонстрируя идеальные черты фигуры. Волосы у дочери Брежневой были распущены, а глаза Соня закрыла от удовольствия. Фото вышло солнечным и ярким, ведь Киперман улыбалась в кадре.
Поклонники красотки оценили фотографии в несколько тысяч комментариев, оставив под снимком еще больше лайков. Многие из них восхитились невероятной красотой дочерью звезды, о чем свидетельствуют слова поклонников.
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