Дочь украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман впечатлила красотой, облачившись в эффектное белье

Снимки знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram, рассказывает Politeka.

«Fembot», - коротко подписаны снимки.

Обратим внимание, что на фотографиях Киперман позирует в перчатках и пушистом белье, посылая поклонникам «воздушный поцелуй». После этого красотка решила побаловаться с волосами и подчеркнуть идеальные черты лица.

«Королева», «так горячая», «вау, красотка», «божественные формы», «да ты красотка. Чудесная», «такая красивая девушка», «ты и твоя мама буквально одно лицо», «вот это шалунья», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, дочь популярной украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман восхитила поклонников, показав упругие формы в тесном топе

«Не могу дождаться, чтобы вернуться назад в прекрасную Италию», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Киперман позирует в тесном топе, демонстрируя роскошную фигуру во всей красе. Однако поклонников звезда лишила возможности восхититься красотой – снимок девушка выбросила в Сторис.

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