Дочь известной украинской певицы Веры Брежневой, которая живет и строит карьеру в России, Соня Киперман показала себя в новом образе

На фото Соня позировала в белых шортиках и топе, которые минимально прикрывали тело красотки. Звезда дополнила образ босоножками на приличном каблуке и соблазнительно села на диван, вытянув ножки вперед. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Он был мой самый сладкий сон", - написала звезда под публикацией.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Ура", "Да да, разглядели Вас, Соня!!", "тоже смотрю и понять не могу Соня что ли в кудряшках", "Зашло", "Красотка. Супер-клип", "Мое любимое видео когда-либо", "Просто лучшая, клип бомба", "из России с любовью", "Душа лежала одна в лазарете, казалась самой несчастной на свете… Но в двери Вера с утра постучалась, на койку села и рядом осталась…", "Чика!".

Сообщалось, что дочь украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман сверкнула пышными формами в открытом купальнике.

На Соне – купальник зеленого цвета, совсем не скрывающий волнительных изгибов стройного тела девушки. Одной рукой знаменитость облокотилась на кресло, вторую вытянула вверх к облакам. Туда же обращен и взгляд девушки.

Напомним, раздетая дочь Веры Брежневой блеснула выдающимися достоинствами

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