Дочь украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман показала себя на отдыхе

На фото красотка позирует в маленьком купальнике, соблазнительно выгиная одну ножку. Соня не стеснялась показать фигуру в лучах света, которые пробрались в помещение. Как известно, Киперман сейчас отправилась на отдых в Грецию. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Потерянная Греция", - подписала красотка фотографию.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Хороша, копия мамы".

Сообщалось, что дочь украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман впечатлила красотой, облачившись в эффектное белье.

Обратим внимание, что на фотографиях Киперман позирует в перчатках и пушистом белье, посылая поклонникам «воздушный поцелуй». После этого красотка решила побаловаться с волосами и подчеркнуть идеальные черты лица.

Мы писали, что дочь украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман сверкнула пышными формами в открытом купальнике.

На Соне – купальник зеленого цвета, совсем не скрывающий волнительных изгибов стройного тела девушки. Одной рукой знаменитость облокотилась на кресло, вторую вытянула вверх к облакам. Туда же обращен и взгляд девушки.

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