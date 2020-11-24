Знаменитий український танцюрист і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма розповів, як почувається після перенесеної операції

Як передає Politeka.net, про це він розповів у себе в Instagram.

Ніч після операції хореограф провів у лікарні. Він сумнівався чи варто їхати додому, і навіть запитав поради у підписників. В результаті все ж вирішив поки побути під наглядом лікарів.

Вранці Влад Яма звернувся до фоловерів у новому сторіс.

"Спав добре. Укольчик перед сном зробили найпотужніший. Але скоро перев'язка, ось там, кажуть, буде боляче", - розповів він.

Нагадаємо, після зйомок чергового випуску швидка відвезла хореографа, суддю проекту Влада Яму.

У номері, який яма виконував спільно з Юлією Саніною і Дмитром Жуком, була підтримка, коли один партнер підкидав партнерку над головою, а другий ловив. Травму суддя шоу отримав саме в той момент, коли невдало зловив Саніну. Хореограф почув хрускіт в кисті, потім відчув сильний біль і зрозумів, що справи погані.

У судді шоу були підозри на перелом, але рентнеговський знімок показав, що це не так.

Але хореографу все ж знадобилася операція. Її зробили в понеділок. Як зазначив Влад, все пройшло за планом. Але коли наркоз відійшов він відчув сильний біль.

"Коротше, біль наростає. Можна поїхати додому, але можливо вночі будуть проблеми зі сном. Або залишитися, вколоти дещо міцніше і міцно спати в лікарні", - розповів Яма в сторіс.

Нагадаємо, що Влад Яма зізнався в помилці з дружиною Лілією, шлюб опинився під загрозою: "для дівчини це важливіше".

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