Знаменитый украинский танцор и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма рассказал, как чувствует себя после перенесенной операции

Как передает Politeka.net, об этом он рассказал у себя в Инстаграм.

Ночь после операции хореограф провел в больнице. Он сомневался стоит ли ехать домой, и даже спросил совета у подписчиков. В результате все же решил пока побыть под присмотром врачей.

Утром Влад Яма обратился к фолловерам в новом сторис.

«Спал хорошо. Укольчик перед сном сделали мощнейший. Но скоро перевязка, вот там, говорят, будет больно», - рассказал он.

Напомним, после съемок очередного выпуска скорая увезла хореографа, судью проекта Влада Яму.

В номере, который Яма исполнял совместно с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком, была поддержка, когда один партнер подбрасывал партнершу над головой, а второй ловил. Травму судья шоу получил именно в тот момент, когда неудачно поймал Санину. Хореограф услышал хруст в кисти, затем почувствовал сильную боль и понял, что дела плохи.

У судьи шоу были подозрения на перелом, но рентнеговский снимок показал, что это не так.

Но хореографу все же понадобилась операция. Ее сделали в понедельник. Как отметил Влад, все прошло по плану. Но когда наркоз отошел он почувствовал сильную боль.

«Короче, боль нарастает. Можно поехать домой, но возможно ночью будут проблемы со сном. Или остаться, уколоть кое-что покрепче и крепко спать в больничке», - рассказал Яма в сторис.

Напомним, что Влад Яма признался в ошибке с женой Лилией, брак оказался под угрозой: "Для девушки это важнее".

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