Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром бюста, вразила жарким танцем на вулиці
Як повідомляє Politeka, роликом знаменитість поділилася у себе в TikTok.
Так, модель приміряла кофту зі значним декольте, яке ефектно оголювало форми під час танцю. При цьому знаменитість не соромилася нахилитися перед камерою, демонструючи свої кращі ракурси.
"Красотулька», «прекрасний сюжет ролика", " ух, яка ромашка. Дівчина вогонь", "вах, яка чарівна панянка», «розумничка», «молодець», "яка красива і сек*уальная", - пишуть її шанувальники.
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Звернемо увагу, що сама Кузнєцова вирішила ніяк не підписувати ролик.
До цього ми розповідали, що модель Міла Кузнєцова, володарка 13-го розміру грудей, розважила публіку, як може
Українська модель plus-size опублікувала архівне відео в соцмережі TikTok, на якому постала за цікавим заняттям в порожньому вагоні трамвая - майже порожньому, адже поруч з Мілою крутився "підозрілий" молодий чоловік.
Осміліла Кузнєцова в короткому платтячку у квіточку танцювала перед хлопцем, раз у раз задираючи спідницю. При цьому спокусливо стрясалося її видатне "багатство".
Нагадавши, Українка з 13-м розміром блиснула своєю гордістю, змусивши чоловіків забути про все.
Також Politeka писала, що Українка з 13-м розміром подражнила солодкими "диньками" в екстремальному декольте.