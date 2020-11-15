Мила Кузнецова, обладательница 13-го размера груди, развлекла публику, как может

Как передает Politeka.net, украинская модель plus-size опубликовала архивное видео в соцсети TikTok, на котором предстала за любопытным занятием в пустом вагоне трамвая - почти пустом, ведь рядом с Милой крутился "подозрительный" молодой человек (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Осмелевшая Кузнецова в коротком платьице в цветочек плясала перед парнем, то и дело задирая юбку. При этом соблазнительно сотрясалось ее выдающееся "богатство".

Молодой человек старался поддержать партнершу, подтанцовывая, а вернее, смешно дрыга ногой.

Мила сопроводила кадры забавным кавером на известную зарубежную песню в якобы переводе на русский - "О мале симпала, я накидалась и спала".

Пользователи оценили новое видео от Кузнецовой в комментариях:

"Летом повеяло!!!"

"Бомба"

Ранее мы сообщали, Кузнецова "ужаснула" образом на пятницу, 13-е - в лучших традициях хэллоуинских нарядов.

Мила еле "упаковала" свои прелести в кожаный корсет: казалось, что они вот-вот выпрыгнут оттуда. Но не одним пленительным декольте обратила на себя внимание девушка. Модель загримировала лицо до неузнаваемости, используя черную и белую краски, а также нацепила на голову массивный венок.

"Ох ты и красавица, у тебя абсолютно всё красивое)))"; "Я влюбляюсь в эту женщину"; "Смотри, Хеллоуин закончился, проказница! 😂", - отреагировали пользователи.

Напомним, украинка с 13-м размером сверкнула своей гордостью, заставив мужчин забыть обо всем.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером подразнила сладкими «дыньками» в экстремальном декольте.