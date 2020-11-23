Популярна українська співачка Наталія Могилевська ніжно привітала колегу по цеху Надю Дорофєєву з початком сольної кар'єри

Як повідомляє Politeka, ролик був опублікований на сторінці знаменитості в Instagram.

"Надя, щиро вітаю тебе з початком сольної кар'єри! Ти виконала великий шлях, і вклала багато зусиль, щоб прийти до цього! Вірю в тебе, у твоє починання, і у твій успіх», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Могилевська виходить на сцену «Ліги сміху» з букетом квітів, пристрасно обіймаючи й вітаючи Дорофєєву.

"Молодець наполегливо працювати можна багато чого домогтися», «все, тепер мені ще й Наталя Могилевська подобається до втрати пульсу", " і нехай всі хейтери йдуть у своє місце! Ми тебе любимо-Дорофєєва. І вас-Наталія Могилевська, теж", - пишуть користувачі Мережі.

Як ми розповідали до цього, Надя Дорофєєва звела шанувальників з розуму відвертим чином для свого нового кліпу, а також похвалилася його успіхами в соціальних мережах.

На цьому тижні популярна співачка, яка раніше виступала в дуеті "Время й стекло«, дебютувала сольно з піснею»gorit".

Нагадавши, Дорофєєва в прозорому вбранні встала на карачки, Дантес не стримав емоцій.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва без ліфчика пустилася в танок на очах у Брежнєвої й Потапа.

Також Politeka писала, що блондинка Надя Дорофєєва з "Время й Стекло" показала, на що здатна без позитиву.