Популярная украинская певица Наталья Могилевская нежно поздравила коллегу по цеху Надю Дорофееву с началом сольной карьеры

Как сообщает Politeka, ролик был опубликован на странице знаменитости в Instagram.

«Надя, искренне поздравляю тебя с началом сольной карьеры! Ты проделала большой путь, и вложила много усилий, чтобы прийти к этому! Верю в тебя, в твоё начинание, и в твой успех», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Могилевская выходит на сцену «Лиги смеха» с букетом цветов, страстно обнимая и поздравляя Дорофееву.

«Молодец упорно трудиться можно многое добиться», «все, теперь мне еще и Наталья Могилевская нравится до потери пульса», «и пусть все хейтеры идут в своё место! Мы тебя любим – Дорофеева. И вас – Наталья Могилевская, тоже», - пишут пользователи сети.

Как мы рассказывали до этого, Надя Дорофеева свела поклонников с ума откровенным образом для своего нового клипа, а также похвасталась его успехами в социальных сетях.

На этой неделе популярная певица, которая ранее выступала в дуэте «Время и стекло», дебютировала сольно с песней «gorit».

Напомним, Дорофеева в прозрачном наряде встала на четвереньки, Дантес не сдержал эмоций.

Как сообщала Politeka, выпившая Дорофеева без лифчика пустилась в пляс на глазах у Брежневой и Потапа.

Также Politeka писала, что блондинка Надя Дорофеева из "Время и Стекло" показала, на что способна без Позитива.