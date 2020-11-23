Середня зарплата українців зросла, а це позначиться на нарахуванні середньостатистичної пенсії

Так, середній розмір виплат українцям підвищили в кінці жовтня, проте в кожній галузі сума переглядалася по-різному. У зв'язку з цим зміниться і середньостатистична пенсія, яка в українців буде дорівнює близько 2 700 гривень. Але і тут є нюанси, передає «Обозреватель».

У тексті закону «про загальнообов'язкове пенсійне страхування», розмір державних виплат обчислюється за наступним принципом:

Середня зарплата за три роки * стаж в роках * 1% * співвідношення особистої зарплати до середньої.

Зараз середня зарплата - це близько 10 000 гривень. А значить, якщо пропрацювати з нею 27 років, то пенсія буде в районі 2 700 гривень.

Але виходить, чим більше людина працює – тим вище у нього буде пенсія. Якщо робочий стаж 35 років - пенсія буде 3,7 тисячі гривень. Те ж саме і з середньою зарплатою. Чим вище вона - тим вище виплати.

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