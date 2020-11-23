Средняя зарплата украинцев выросла, а это скажется на начислении среднестатистической пенсии

Так, средний размер выплат украинцам повысили в конце октября, однако в каждой отрасли сумма пересматривалась по-разному. В связи с этим изменится и среднестатистическая пенсия, которая у украинцев будет равна около 2 700 гривен. Но и тут есть нюансы, передает «Обозреватель».

В тексте закона «Об общеобязательном пенсионом страховании», размер государственных выплат вычисляется по следующему принципу:

Средняя зарплата за три года * стаж в годах * 1% * соотношение личной зарплаты к средней.

Сейчас средняя зарплата – это около 10 000 гривен. А значит, если проработать с ней 27 лет, то пенсия будет в районе 2 700 гривен.

Но получается, чем больше человек работает – тем выше у него будет пенсия. Если рабочий стаж 35 лет – пенсия будет 3,7 тысячи гривен. То же самое и со средней зарплатой. Чем выше она – тем выше выплаты.

Как сообщалось до этого, в ближайшем будущем пенсии украинцев сильно сократятся по отношению к средней зарплате. Это повлияет на размер выплат.

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