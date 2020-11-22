В ближайшем будущем пенсия украинцев сильно сократится по отношению к средней зарплате

Как стало известно Politeka.net, недавно части пенсионеров сократили выплаты на 15%, если ситуация усугубится, пенсионеры попросту не смогут выживать на деньги от государства. Министр соцполитики Марина Лазебная объяснила причины такого урезания, ее слова передает пресс-служба ведомства.

"Уже сейчас имеем среднюю пенсию 29% от средней зарплаты, а в перспективе будет не более 20%. Например, имея зарплату десять тысяч гривен, человек получит две тысячи гривен пенсии", - передала чиновница. - "Будет ли это и пенсия, которая обеспечит достойную жизнь? Точно нет".

Глава Минсоцполитики предложила ввести собирать с работников деньги на накопительные пенсии раньше запланированного срока, не с 2022 года, а с января 2021-го. Законопроект о внедрении накопительного уровня пенсий предусматривает, что украинским гражданам нужно отчислять в бюджет от 3% до 7% своей зарплаты. По ее словам, реформу можно провести благодаря проекту закона №2683, зарегистрированному в Верховной Раде, если внести в него соответствующие правки.

Ранее мы писали, что размер накопительных пенсионных выплат будет весьма скудным. По подсчетам экспертов, с нынешним уровнем средней зарплаты украинцев будет ждать "вторая" пенсия примерно в 400 гривен. Таким образом, чтобы получать хотя бы 800 гривен в месяц, работникам придется платить взносы не менее 40 лет. Более того, сборы могут привести к дефициту Пенсионного фонда.

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