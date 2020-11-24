Знаменита американська актриса й співачка Дженніфер Лопес похвалилася бездоганною красою в новій сміливій фотосесії
Як повідомляє Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.
"Краса-це безмежність і сила ... це усвідомлення власної цінності. #УкрасиНемаєТермінуПридатності", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Лопес позує спершу в шовковому халаті. У якийсь момент знаменитість позбавляється від нього, прикриваючи апетитні обсяги руками. При цьому красуня елегантно заглядає в кадр.
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"Королівський погляд», «бразильська Джей Ло", " ти абсолютно права. Люблю тебе безмежно", "справжня королева», «ікона», «ах, це так мило з твого боку», "вау, красуня", - пишуть її шанувальники.
Як ми розповідали до цього, 51-річна актриса і співачка Дженніфер Лопес повиляла п'ятою точкою в прозорому комбінезоні
На одній з фан-сторінок зірки з'явилося гаряче фото з виступу артистки. Лопес була одягнена в прозорий комбінезон, розшитий камінням, стразами, а також прикрашений неймовірними візерунками. У деяких місцях, включаючи пікантні, костюм просвічувався.
Нагадаємо, що Дженніфер Лопес засвітила відсутність трусиків під задерлася спідницею:"Запальничка".
Як повідомляла Politeka, що Дженніфер Лопес переборщила з розрізами на сукні, засвітивши солодкі місця:»цукерка".
Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес в тісному боді запалила нарівні з молодими красунями: вік їй до лиця.