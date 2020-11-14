51-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес повиляла пятой точкой в прозрачном комбинезоне

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страничек звезды появилось горячее фото с выступления артистки. Лопес была одета в прозрачный комбинезон, расшитый камнями, стразами, а также украшенный невероятными узорами. В некоторых местах, включая пикантные, костюм просвечивался.

Озорная Джей Ло повернулась к зрителям спиной, показав во всей красе свою пятую точку. Как известно, в начале 2000-х о ней слагали легенды и даже говорили, что Лопес ее застраховала. На снимке отлично видно выдающиеся формы звезды. Она немного нагнулась, выпятив свою «ким» вперед. Тонкая ткань едва не треснула под таким напором.

Как известно, Лопес 51 год, но на свой возраст артистка выглядит просто превосходно. Звезда много танцует на своих выступлениях и делает такие трюки, что позавидует любая 20-летняя красотка.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес сверкнула фигуркой в откровенном платье. Звезда выбрала наряд с открытой спиной. Правда, вырез на спине оказался таким глубоким, что видно было часть аппетитной «пятой точки». Волосы актриса распустила. Несмотря на то, что Джей Ло не худышка, выглядит она просто превосходно.

Напомним, что Дженнифер Лопес засветила отсутствие трусиков под задравшейся юбкой: "Зажигалка".

Как сообщала Politeka, что Дженнифер Лопес переборщила с разрезами на платье, засветив сладкие места: «Конфетка».

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в тесном боди зажгла наравне с молодыми красотками: возраст ей к лицу.