Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес засветила лишнее во время выступления на сцене

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Инстаграм появилось фото с концерта артистки. Джей Ло была одета в традиционный для нее наряд. Красотка всегда выбирает эпатажные наряды, которые практически не прикрывают ее стройные ножки и округлые бедра.

Обычно она любит надевать комбинезоны и боди, но в этот раз певица выбрала черное платье с очень пикантными разрезами по бокам. Пока Дженнифер танцевала, платье открывало взору разные симпатичные места. Полоска с золотым декором, которая должна была прикрывать самое интимное, плохо справлялась с задачей.

На фото видно, что под платье красотка не стала надевать нижнее белье. Зато надела соблазнительные колготы в сеточку.

«Вы пришли, чтобы заставить меня поверить, что в этой жизни все возможно и что любовь способна преодолеть любые препятствия», - подписали фото авторы аккаунта.

"Конфетка", "Крутая!", "Огонь", - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес показала подтянутое тело в белом бикини и ковбойской шляпе. Она лишила сна своих поклонников. Звезда приняла участие в смелой съемке для журнала Billboard. 51-летняя артистка на фото превратилась в молоденькую красотку.

Напомним, что раззадоренная Дженнифер Лопес в тесном боди зажгла наравне с молодыми красотками: возраст ей к лицу.

Как сообщала Politeka, знойная Дженнифер Лопес раззадорила разрезом ниже пояса, засветив свои сочные формы: «Мне нравится…».

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес засветила отсутствие трусиков под задравшейся юбкой: "Зажигалка".