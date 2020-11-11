Американская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась ярким энергичным кадром из нового фильма

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка сообщила о переносе даты премьеры фильма «Выходи за меня», в котором она сыграет с Оуэном Уилсоном. Известно, что романтическая комедия снята по комиксам. Лопес сыграет известную певицу, которая после измены жениха решает выйти за первого встречного. Она выбирает из толпы мужчину, который и станет ее мужем.

На фото, которое опубликовала звезда, она предстала в тесном серебристом боди, которое обтянуло ее упругую фигурку. Внизу на певице красовались объемные штаны и кроссовки. Снимок был сделан во время танца, когда артистка наравне зажигала с молодыми красотками из подтанцовки.

Как известно, Дженнифер Лопес начинала свою карьеру как танцовщица и актриса, а уже после нескольких успешных фильмов занялась музыкальной карьерой. Лопес одна из немногих звезд, которая успешно совмещает карьеру певицы и актрисы. При чем очень популярна она в обоих профессиях.

Ранее мы писали, что 51-летняя звезда поделилась весьма пикантным кадром. Красотка надела белый лифчик с кружевами и сделала откровенный макияж. Лопес сфотографировала себя крупным планом, засветив свои упругие формы.

Напомним, что Дженнифер Лопес впечатлила размерами ягодиц в неприличном боди: "Хороший день".

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес раззадорила разрезом ниже пояса, засветив свои сочные формы: «Мне нравится…».

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес засветила отсутствие трусиков под задравшейся юбкой: "Зажигалка".