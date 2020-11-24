Знаменитая американская актриса и певица Дженнифер Лопес похвасталась безупречной красотой в новой смелой фотосессии
Как сообщает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.
«Красота - это безграничность и сила ... это осознание собственной ценности. #КрасотаНеИмеетСрокаГодности», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Лопес позирует сперва в шелковом халате. В какой-то момент знаменитость избавляется от него, прикрывая аппетитные объемы руками. При этом красотка элегантно заглядывает в кадр.
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«Королевский взгляд», «бразильская Джей Ло», «ты абсолютно права. Люблю тебя безгранично», «настоящая королева», «икона», «ах, это так мило с твоей стороны», «вау, красотка», - пишут ее поклонники.
До этого мы сообщали, что 51-летняя голливудская звезда впечатлила размером пятой точки в костюме для выступлений.
Так, на фотографии артистка позирует в прозрачном комбинезоне, который Джей Ло решила расшить камнями и стразами. Кроме того, элегантности наряду придавал уникальный узор.В некоторых местах, включая пикантные, костюм просвечивался.
Напомним, что Дженнифер Лопес засветила отсутствие трусиков под задравшейся юбкой: "Зажигалка".
Как сообщала Politeka, что Дженнифер Лопес переборщила с разрезами на платье, засветив сладкие места: «Конфетка».
Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в тесном боди зажгла наравне с молодыми красотками: возраст ей к лицу.