Знаменитая американская актриса и певица Дженнифер Лопес похвасталась безупречной красотой в новой смелой фотосессии

Как сообщает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Красота - это безграничность и сила ... это осознание собственной ценности. #КрасотаНеИмеетСрокаГодности», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Лопес позирует сперва в шелковом халате. В какой-то момент знаменитость избавляется от него, прикрывая аппетитные объемы руками. При этом красотка элегантно заглядывает в кадр.

«Королевский взгляд», «бразильская Джей Ло», «ты абсолютно права. Люблю тебя безгранично», «настоящая королева», «икона», «ах, это так мило с твоей стороны», «вау, красотка», - пишут ее поклонники.

До этого мы сообщали, что 51-летняя голливудская звезда впечатлила размером пятой точки в костюме для выступлений.

Так, на фотографии артистка позирует в прозрачном комбинезоне, который Джей Ло решила расшить камнями и стразами. Кроме того, элегантности наряду придавал уникальный узор.В некоторых местах, включая пикантные, костюм просвечивался.

Напомним, что Дженнифер Лопес засветила отсутствие трусиков под задравшейся юбкой: "Зажигалка".

Как сообщала Politeka, что Дженнифер Лопес переборщила с разрезами на платье, засветив сладкие места: «Конфетка».

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в тесном боди зажгла наравне с молодыми красотками: возраст ей к лицу.