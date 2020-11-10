Американская актриса и певица Дженнифер Лопес сверкнула своей знаменитой пятой точкой
Как сообщает Politeka.net, на одной из многочисленных фан-страничек звезды появилось роскошное фото, на котором певица предстала в ярком красном наряде. Джей Ло разлеглась на бильярдном столе среди разноцветных шаров.
Красотка была одета в невероятно красивое платье с глубокими разрезами и красные ботфорты. Она лежала на столе, задрав платье так высоко, что ее округлые бедра стали достоянием общественности. Под нарядом, судя по всему, не было трусиков. На голове у Лопес была соблазнительная прическа с кудрями.
«Леди в красном», - подписала фото звезда.
За несколько дней пост собрал массу лайков и комментариев.
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«Она прекрасна», «Зажигалка», «Супер», «Огонь», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес поделилась зажигательным танцем после оглашения результатов выборов в США. Как известно, звезда, как и многие американские артисты, поддерживала демократов. Победу Джо Байдена она решила отпраздновать своеобразно.
Лопес опубликовала в Инстаграм отрывок танца, где с удовольствием потрусила своей пятой точкой. Красотка была одета в традиционное боди, которое полностью обнажало ножки и бедра артистки.
Кроме этого, недавно Джей Ло поделилась страстным снимком в белом корсете. 51-летняя звезда побаловала поклонников пикантным кадром.
Напомним, что Дженнифер Лопес в роскошном черном бикини задала жару молодым красоткам: "С позой намудрила".
Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес в мини-бикини показала истинный соблазн: "Холмы удачно легли".
Также Politeka писала, что Джей Ло изумила точеной фигурой в соблазнительных нарядах.