Американская актриса и певица Дженнифер Лопес сверкнула своей знаменитой пятой точкой

Как сообщает Politeka.net, на одной из многочисленных фан-страничек звезды появилось роскошное фото, на котором певица предстала в ярком красном наряде. Джей Ло разлеглась на бильярдном столе среди разноцветных шаров.

Красотка была одета в невероятно красивое платье с глубокими разрезами и красные ботфорты. Она лежала на столе, задрав платье так высоко, что ее округлые бедра стали достоянием общественности. Под нарядом, судя по всему, не было трусиков. На голове у Лопес была соблазнительная прическа с кудрями.

«Леди в красном», - подписала фото звезда.

За несколько дней пост собрал массу лайков и комментариев.

«Она прекрасна», «Зажигалка», «Супер», «Огонь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес поделилась зажигательным танцем после оглашения результатов выборов в США. Как известно, звезда, как и многие американские артисты, поддерживала демократов. Победу Джо Байдена она решила отпраздновать своеобразно.

Лопес опубликовала в Инстаграм отрывок танца, где с удовольствием потрусила своей пятой точкой. Красотка была одета в традиционное боди, которое полностью обнажало ножки и бедра артистки.

Кроме этого, недавно Джей Ло поделилась страстным снимком в белом корсете. 51-летняя звезда побаловала поклонников пикантным кадром.

Напомним, что Дженнифер Лопес в роскошном черном бикини задала жару молодым красоткам: "С позой намудрила".

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес в мини-бикини показала истинный соблазн: "Холмы удачно легли".

Также Politeka писала, что Джей Ло изумила точеной фигурой в соблазнительных нарядах.