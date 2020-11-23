Популярна українська співачка Настя Каменських у облягаючому топі вирішила приголомшити фанатів несподіваним визнанням

Як повідомляє Politeka, його красуня зробила у себе в Instagram.

"Хлопці, Всім привіт. У мене є для вас лайфхак-все про нього знають, але ніхто не користується. Якщо вам в голову лізуть безглузді думки, емоції, почуття, і вам потрібно їх кудись виплеснути-берете блокнот, берете ручку і себе. І починаєте все, що у вас накипіло, викладати на папір», - зазначила вона.

Каменських розповіла, що цей метод "дійсно рулить".

"Наприклад, ти з кимось посварився. І не можеш з'ясувати з цією людиною відносини. І ти пишеш про це. Що ти відчуваєш. Що хочеш сказати, про що попросити. Повірте, це дуже проста і примітивна річ, але вона дійсно психологічно допомагає», - підкреслила вона.

Шанувальники знаменитості зізналися, що роблять так само давно. А деякі розповіли, що після того, як їм допоможе така «практика» - спокійно спалюють листок.

До цього ми розповідали, що співачка Настя Каменських сколихнула публіку новими фото й одкровенням

33-річна артистка опублікувала свіжі знімки у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в до светрі й штанях лососевого відтінку і білій вітровці, стягнутій на талії.

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