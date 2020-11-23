Популярная украинская певица Настя Каменских в облегающем топе решила огорошить фанатов неожиданным признанием

Как сообщает Politeka, его красотка сделала у себя в Instagram.

«Ребята, всем привет. У меня есть для вас лайфхак – все про него знают, но никто не пользуется. Если вам в голову лезут дурацкие мысли, эмоции, чувства, и вам нужно их куда-то выплеснуть – берете блокнот, берете ручку и себя. И начинаете все, что у вас накипело, выкладывать на бумагу», - отметила она.

Каменских рассказала, что этот метод «действительно рулит».

«Например, ты с кем-то поругался. И не можешь выяснить с этим человеком отношения. И ты пишешь про это. Что ты чувствуешь. Что хочешь сказать, о чем попросить. Поверьте, это очень простая и примитивная вещь, но она действительно психологически помогает», - подчеркнула она.

Поклонники знаменитости признались, что делают так же давно. А некоторые рассказали, что после того, как им поможет такая «практика» - спокойно сжигают листок.

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33-летняя артистка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в к свитере и штанах лососевого оттенка и белой ветровке, стянутой на талии.

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