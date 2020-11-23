Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, засвітила бюст в не скромному бікіні під час відпочинку

Модель набирає популярність в мережі досить активно. Завдяки своїй яскравій зовнішності дівчина користується попитом у глянцевих журналів і магазинів модного одягу, які часто співпрацюють з альтернативними моделями для реклами їх брендів. Кім Лі ділиться в Instagram своїми кращими фото з останніх робіт і не перестає дивувати публіку новими нарядами.

На відпочинку ж дівчина любить демонструвати досить стримані образи з невеликою ноткою пікантності. Так, наприклад, на фан-акаунті з'явилося фото з Лі, яка позувала на пляжі біля моря в стильному купальнику з зав'язками на бюсті. Через провокативного дизайну дівчина не змогла приховати бюст і показала його з вдалого ракурсу.

Однак не тільки груди дівчини, але і струнка фігура в цілому захопила шанувальників, які прокоментували фото:

"Блін, дитинко; завжди красива; так, Нагодуй нас 😍 😍 вау красива! Надія, що тобі сподобався відпустку 🌊 🌴 ☀ дорога😍 💜 це треба бачити особисто👑 ✊ 💯; насолоджуйтеся!❤ ️ 😊 ; жінка, яку повинен знати кожен 🍁; Красиво 🌴; дуже сексуально ... 😍 😜 ; Приголомшливі; мені здається, це дуже круто😻 😻; ти розтопиш мій років і серце❤️".

Ми також писали, що ефектна брюнетка зі стрункою фігурою часто знімається для чоловічих журналів в досить сміливих образах, тому на публіці дівчина також не соромиться. Впевнено відчуваючи себе перед камерою, Кім Лі захоплює яскравою зовнішністю.

На одному з таких фото дівчина вдало зігнулася перед об'єктивом, позуючи в чорній білизні з мереживами на ліфчику, і отримала масу компліментів. Довгі розпущені локони, вечірній макіяж і обстановка кімнати створили якийсь стильний і пікантний образ для лі.

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