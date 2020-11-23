Культова американська актриса Памела Андерсон спокусила шанувальників, елегантно вмостившись на ліжку

Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість опублікувала в Instagram.

"Проживіть 1120 годин (з моєю мамою), тоді й поговоримо», - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Андерсон позує в одному халаті, елегантно вмостившись на ліжку. При цьому з приводу зачіски знаменитість особливо не обтяжувалася, що додало фотографії природності.

Фанати знаменитості активно лайкали фотографію з кумиром. Всього за кілька хвилин знімок набрав понад п'ять тисяч «сердечок». Однак коментувати кадр з Андерсон шанувальники явно не поспішали.

До цього ми розповідали, що американська модель і актриса Памела Андерсон вразила красою, прикривши пружні форми однією ковдрою

"П'ятниця управляється Венерою, а харчується любов'ю", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Андерсон без білизни, елегантно прикрившись ковдрою. При цьому знаменитість застигла в ідеальній позі демонструє пружні «дари природи», що привело в захват її шанувальників.

Люди захоплювалися нев'янучими формами красуні, буквально "закопуючи" її в компліментах.

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