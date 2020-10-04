Популярная модель и актриса Памела Андерсон решила "окунуться в прошлое"

Соответствующий cнимок звезда опубликовала в своем личном Instagram.

Фото, которое Памела Андерсон опубликовала в микроблоге, было сделано, вероятно, на пике популярности актрисы, которая тогда была звездой сериала "Спасатели малибу".

На снимке молодая Памела Андерсон позирует на фоне океана, а из одежды на звезде лишь монокини, который лишний раз подчеркивает роскошные формы популярной актрисы.

В качестве подписи к снимку Памела Андерсон процитировала известного в Соединенных Штатах прозаика Анаис Нин.

"Я чувствую себя немного похожей на луну, которая на мгновение овладела тобой, а затем вернула тебе твою душу. Не люби меня. Нельзя любить луну. Если ты подойдешь слишком близко ко мне, я причиню тебе боль", - говорится в подписи к публикации.

Стоит добавить, что за семь часов поклонники Памелы Андерсон успели оставить более 12 тысяч лайков под снимком.

Ранее мы рассказывали, как Памела Андерсон похвасталась идеальной формой в спортзале.

Так, красотка порадовала снимком в сториз, в котором она позирует в купальнике.

Красотка слегка выгнулась, демонстрируя аппетитную пятую точку. При этом артистка опиралась руками и ногами о тренажер. Модель резко повернула голову вбок, отчего ее волосы легли красивой волной на лице.

Напомним, Памела Андерсон распахнула прозрачный халатик, завлекая в бассейн

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